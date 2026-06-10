Путин потребовал рассказать россиянам о льготах

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Помощь уже назначена 21 тысяче семей, в которых растут более 56 тысяч детей.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Владимир Путин поручил правительству организовать масштабное информирование граждан о положенных им мерах поддержки. Об этом президент заявил на совещании с членами кабинета министров.

«Прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию. Сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями», — подчеркнул глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, доложила о проделанной работе. Она отметила, что правительство уже реализовало поручение, данное президентом в ходе «Итогов года».

На сегодняшний день помощь назначена более чем 21 тысяче семей, в которых воспитывается свыше 56 тысяч детей. По предварительным расчетам, в течение года дополнительную поддержку получат еще порядка 74 тысяч семей, где растут более 230 тысяч несовершеннолетних.

Ранее, на форуме «Есть результат!» 1 мая, члены партии «Единая Россия» выступили с предложением ввести новые меры поддержки семей с детьми, включая создание центров подготовки к родам и оказание натуральной помощи — от продуктовых наборов до школьной формы.

Тогда же Голикова сообщила, что средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток вырос почти в четыре раза и составил более 96 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил создать стратегии развития автономных систем и цифровых платформ.

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