Подростковый бунт: как наладить контакт со взрослеющей дочерью

Mirror: наладить отношения с дочерью-подростком поможет доверительная атмосфера

Британская телеведущая и эксперт по жизненным вопросам Колин Нолан помогла матери 16-летней девушки разобраться в причинах невыносимого поведения подростка. Об этом рассказало Mirror.

Читательница издания пожаловалась, что после окончания экзаменов жизнь в их доме превратилась в кошмар: дочь постоянно провоцирует скандалы, хамит, хлопает дверями и угрожает уйти из семьи.

Однажды девушка пропала на всю ночь, выключив геолокацию на телефоне после очередной ссоры. Родители были вынуждены часами искать ее на машине, в то время как подросток позже назвала это обычной прогулкой.

Несмотря на прекрасные отношения с друзьями и учителями, дома девушка открыто заявляет о своей ненависти к родителям. Колин Нолан отметила в своем ответе, что подобная ситуация знакома тысячам семей, так как этот возраст является крайне сложным периодом.

На поведение ребенка влияют гормональные изменения, давление из-за экзаменов, социальные ожидания и стремление найти свое место в мире.

Эксперт подчеркнула, что подростки часто выплескивают гнев именно на самых близких, так как подсознательно уверены в их безусловной любви и понимают, что не будут отвергнуты.

«Она может казаться успешной в школе, но тинейджеры не рассказывают нам абсолютно все», — добавила эксперт, призывая родителей не поддаваться на провокации.

Для нормализации атмосферы Нолан посоветовала создать среду, в которой дочь почувствует себя в безопасности и сможет честно обсудить любые проблемы.

Не стоит отвечать агрессией на хамство, так как подростки часто специально ждут эмоциональной вспышки для эскалации конфликта. Вместо этого важно постоянно напоминать ребенку о своей поддержке и готовности выслушать без осуждения.

Также Нолан дала универсальный совет о важности отдыха, назвав его необходимым инструментом для перезагрузки психики, который не нужно заслуживать или оправдывать продуктивностью.

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