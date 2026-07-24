Молодоженам упростят получение единого пособия на детей

При получении единого пособия будут учитывать доходы супругов в браке

При назначении единого пособия запретили учитывать доходы мужа или жены, которые были получены до свадьбы. Из-за этого молодожены могли внезапно оказаться слишком богатыми на бумаге и лишиться ежемесячной выплаты на ребенка. Об этом пишут «Известия».

В России одна из самых востребованных мер государственной поддержки — единое ежемесячное пособие. Сумма помощи варьируется от региона к региону и составляет в среднем от девяти до 18 тысяч рублей. В отдельных субъектах РФ, включая северные регионы выплата достигает и 40 тысяч рублей.

Однако получить помощь могут не все. Все из-за сложной системы подсчета. Перед тем, как назначить пособие Соцфонд проверяет не только имущество семьи, но и доходы каждого супруга за последние 12 месяцев.

Так, в господдержке могут отказать если, например, у молодоженов есть больше одной дачи и двух машин (это ограничение не распространяется на многодетные семьи, где есть человек с инвалидностью. — Прим.ред.), а их общая зарплата превышает установленный порог. При оценке нуждаемости сотрудники фонда смотрели доходы семьи за последние 12 месяцев. При этом игнорируя дату, когда молодожены заключили брак. В результате выходило, что на бумаге пара была слишком богатой и им отказывали в пособии, хотя на самом деле все было иначе.

Верховный суд рассмотрел одно такое дело и пришел к выводу, что оценка Соцфонда в данном вопросе в корне неверна и ее нужно пересмотреть. Теперь при расчете необходимо учитывать доход людей только с даты регистрации брака.

Тем, кому уже отказали в выплате на ребенка, юрист посоветовал запросить в Соцфонде подробный расчет. Если в документе учитывалась зарплата мужа или жены до свадьбы, то данное решение можно оспорить.

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