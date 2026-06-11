Уже понятно, что часть уникального полотна панорамы «Оборона Севастополя» все-таки удалось спасти. Однако само здание музея изнутри выгорело полностью. На месте пожара в Крыму работал собственный корреспондент «Известий» на полуострове Олег Зайковский.

Беспилотник врезался в крышу около 03:00. Огонь мгновенно распространился по всему зданию. Внутри было много горючих материалов, а огромное полотно панорамы сделано из льна.

«Интерьеры и сама кровля со световым фонарем почти полностью уничтожены», — сообщил руководитель проектов компании, которая реставрировала здание Дмитрий Орлов.

«Мы вынесли из здания несколько фрагментов обгорелого полотна, можно сказать, что они спасены», — сказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Данные объективного контроля говорят, что удар был неслучайным. Панорама «Оборона Севастополя» — это не просто музей — это символ героической обороны города.

«Киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить, так же как нельзя нам забыть об этой истории. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. Так же как не вызывает сомнения то, что этот разрушенный, столь важный с точки зрения символизма и исторического значения объект будет восстановлен и будет как прежний», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — это всемирно известное произведение батальной живописи. На холсте длиной 115 и высотой 14 метров Франц Рубо изобразил героическую оборону Малахова кургана от превосходящих сил англичан и французов. Вражеская армия была разбита. Панорама была открыта в 1905 году, а в июне 1942 года во время обороны Севастополя, после артиллерийского обстрела, здание загорелось.

Тогда бойцы Красной армии, рискуя жизнями, вынесли из горящего здания 86 фрагментов полотна Благодаря этому после Великой отечественной панораму восстановили. Сейчас история повторяется. Руками украинцев их западные кураторы вновь уничтожают историческое наследие России. Это уже стало их фирменным стилем.

«Они навострились и набили руку на уничтожении исторических памятников на своей территории. Теперь им нужно еще уничтожить памятники, в частности, на территории постсоветского пространства. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Культурные объекты уничтожались не только немцами в годы Великой Отечественной, американцы били по ним, когда захватывали Ирак, в Багдаде разграбили музеи! А в ходе недавнего нападения на Ирану — Запад ударил ракетами по Шахскому дворцу Голестан в Тегеране — объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, история которого восходит к XV веку. Все это — очевидно — к военной инфраструктуре никакого отношения не имеет.

«Это было во время Великой Отечественной войны, Второй мировой. Это было в войнах XIX века, в колониальных войнах. Запад всегда старается целенаправленно уничтожать объекты культурного наследия, потому что понимает, что в этих объектах сосредоточена память народа. А народ, у которого сохраняется память, сохраняется способность к сопротивлению», —подчеркнул член совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков.

170 лет назад англичане и французы пытались сломить русский дух. Сейчас они делают то же самое. Но эффект будет противоположным. Власти Севастополя уже заявили — здание и саму панораму, иллюстрирующую победу русской армии, восстановят во что бы то ни стало.