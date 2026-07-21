Намеренный удар: выросло число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Шебекине выросло до 27

Кадры из города Шебекино в Белгородской области. Там погибли пять человек, еще 27 получили ранения после атаки беспилотника на пассажирский автобус. Тут надо сразу уточнить, что оператор дрона прекрасно видел свою цель. Понимал, что внутри автобуса не военные, а обычные люди, женщины, дети, старики.

Но ВСУ постоянно воюют с гражданскими и уже, видимо, смирились с тем, что занимаются терроризмом на государственном уровне. Из Шебекино репортаж корреспондента «Известий» Михаила Зайцева.

БПЛА самолетного типа целенаправленно атаковал маршрутный автобус, следующий из Белгорода в Шебекино. В нем находились мирные люди. При опасности БПЛА водитель остановился возле автобусной остановки, открыл двери. И в этот момент БПЛА целенаправленно ударил сверху. Всего несколько человек успели выбежать. Остальные получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, пять человек погибли — один ребенок и четыре женщины. БПЛА был начинен поражающими элементами, мелкими шариками. Они буквально изрешетили практически весь автобус.

«Это обломки БПЛА самолетного типа. Предварительно, это Hornet. Максимально простая, максимально дешевая, максимально смертоносная конструкция, что-то типа пенопласта, держится на двухстороннем скотче. Композитные, легкие. Я думаю, на радаре отсвечивает плохо он», — отметил корреспондент.

Тысячей поражающих элементов был начинен БПЛА. Мелкие, смертоносные. К сожалению, практически все люди, находившиеся в автобусе, пострадали.

Равнее власти Белгородской области сообщали о 23 раненых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.