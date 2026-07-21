Намеренный удар: выросло число пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Шебекино

Эфирная новость 80 0

Жертвами стали женщины, дети, старики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Шебекине выросло до 27

Кадры из города Шебекино в Белгородской области. Там погибли пять человек, еще 27 получили ранения после атаки беспилотника на пассажирский автобус. Тут надо сразу уточнить, что оператор дрона прекрасно видел свою цель. Понимал, что внутри автобуса не военные, а обычные люди, женщины, дети, старики.

Но ВСУ постоянно воюют с гражданскими и уже, видимо, смирились с тем, что занимаются терроризмом на государственном уровне. Из Шебекино репортаж корреспондента «Известий» Михаила Зайцева.

БПЛА самолетного типа целенаправленно атаковал маршрутный автобус, следующий из Белгорода в Шебекино. В нем находились мирные люди. При опасности БПЛА водитель остановился возле автобусной остановки, открыл двери. И в этот момент БПЛА целенаправленно ударил сверху. Всего несколько человек успели выбежать. Остальные получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, пять человек погибли — один ребенок и четыре женщины. БПЛА был начинен поражающими элементами, мелкими шариками. Они буквально изрешетили практически весь автобус.

«Это обломки БПЛА самолетного типа. Предварительно, это Hornet. Максимально простая, максимально дешевая, максимально смертоносная конструкция, что-то типа пенопласта, держится на двухстороннем скотче. Композитные, легкие. Я думаю, на радаре отсвечивает плохо он», — отметил корреспондент.

Тысячей поражающих элементов был начинен БПЛА. Мелкие, смертоносные. К сожалению, практически все люди, находившиеся в автобусе, пострадали.

Равнее власти Белгородской области сообщали о 23 раненых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.32
-0.08 89.55
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:20
Тропические ливни затопили Башкирию, Пермский край и Урал
11:15
«Здоровья, родной»: рэпер Гуф сломал ребро на Пхукете
11:08
Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины
11:05
Российские дроны поразили два судна с грузом для ВСУ в порту «Черноморск»
10:50
Фигуристка Аделия Петросян покинула группу Этери Тутберидзе
10:40
«Воплощение лучшего в музыке»: Лещенко показал, как выглядит 96-летняя Пахмутова

Сейчас читают

«Будем любить тебя вечно»: как Аргентина отреагировала на поражение в финале ЧМ-2026
Память Героя России, выносившего тела украинцев с поля боя, увековечат в Южной Осетии
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео