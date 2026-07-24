«Побежал спасать»: 11-летний мальчик о том, как помог брату выжить при атаке ВСУ

В Белгородской области 11-летний мальчик прикрыл брата от атаки дрона ВСУ

Спасший своего младшего брата от атаки ВСУ, 11-летний Клим из Белгородской области первым увидел падающий дрон. Об этом мальчик рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Я увидел бабушку, маму и брата и решил подбежать поздороваться. В этот момент я посмотрел в небо и увидел, как пикирует самолет», — рассказал Клим.

Мальчик сразу начал кричать, чтобы семья убежала, а сам бросился к младшему брату, который немного отстал от мамы.

«Побежал спасать брата. Я его толкнул, чтобы мама схватила его за руку», — рассказал мальчик.

После падения беспилотника взрывная волна отбросила бабушку Клима. Мальчик подбежал к ней, чтобы помочь подняться. Затем он осмотрел всю семью и только после этого заметил, что получил травму руки. Отец оказал ему первую помощь, после чего ребенка доставили в больницу.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что сам Клим получил осколочные ранения, но его младший брат не пострадал.

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