В Татарстане пациентке удалили зуб из яичника

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Алена Куликова
Алена Куликова 49 0

Внутри также находились волосы и жировые включения.

Зуб из яичника пациентки удалили акушеры

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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 В Республиканской клинической больнице (РКБ) Татарстана акушеры-гинекологи удалили пациентке дермоидную кисту из яичника, внутри которой находился сформированный зуб, волосы и жировые включения. Информация появилась в Telegram-канале РКБ.

Девушка обратилась на плановый профилактический осмотр, в ходе которого врачи выявили у 28-летней пациентки новообразование размером шесть сантиметров.

Специалисты провели лапароскопическую операцию продолжительностью 30 минут. Такой метод позволяет удалить кисту через небольшие проколы без разреза. Вмешательство прошло без осложнений.

 

Фото: Республиканская клиническая больница Татарстана

Дермоидная киста — это доброкачественное новообразование, которое формируется еще во внутриутробном периоде. Киста может долгие годы никак себя не проявлять и обнаруживается случайно, например, на УЗИ.

Перерождения в злокачественную опухоль не происходит, но при достижении крупных размеров, как в этом случае, новообразование требует хирургического удаления, чтобы избежать перекрута яичника или разрыва капсулы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что в Москве разработали 28 национальных стандартов для медицинского ИИ.

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