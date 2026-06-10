Собянин: ИИ является базовой технологией московского здравоохранения

Искусственный интеллект стал основой столичной медицины, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

По его словам, путь от первых сырых разработок до четких правил занял пять-шесть лет хотя раньше на это уходили десятилетия.

«Очевидно, что чем больше задач берет на себя искусственный интеллект, тем выше требования к его надежности, безопасности и качеству работы», — рассказал Сергей Собянин.

Сегодня в Москве разработали 28 национальных стандартов для медицинского ИИ. Аналогов этих документов нет в базе Международной организации по стандартизации. Это означает, что столица России задает мировые тренды в регулировании ИИ в медицине.

Первый стандарт по клиническим испытаниям ввели еще в 2022 году. Затем появились правила для генеративного ИИ и эталонные наборы данных для проверки нейросетей. Все стандарты обсуждают открыто, а разработкой руководят представители научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о строительстве нового путепровода на северо-востоке Москвы.

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