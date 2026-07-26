В России зарегистрируют уникальный аппарат для лечения опухолей

В России до конца 2026 года планируют зарегистрировать инновационное медицинское устройство для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы. Регистрационное досье уже направлено в Росздравнадзор. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Принцип действия устройства основан на инновационной технологии. Метод лечения опухолей заключается в воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн на пораженный участок без повреждения кожи, окружающих тканей и органов. Так в точке наведения волн стремительно, в течение одной секунды, поднимается температура, что эффективно убивает опухолевые клетки.

Благодаря существенной разнице температур между опухолью и соседними тканями, уточнили в ФМБА, здоровые участки остаются неповрежденными.

Подчеркивается, что аппарат более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих. Высокотехнологичное устройство разработали специалисты Центра мозга и нейротехнологий ФМБА совместно с государственной корпорацией «Ростех».

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