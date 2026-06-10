Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля во дворе на западе Москвы

|
Алена Куликова
Алена Куликова 280 0

Шестилетний мальчик скончался после наезда машины.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шестилетний мальчик скончался в машине скорой помощи после наезда на него машины во дворе жилого дома в районе Очаково-Матвеевское. Водитель двигался по внутридворовой территории и сбил ребенка, сообщили в прокуратуре Москвы.

Трагедия случилась на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1. Сейчас сотрудники прокуратуры и полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы. Информации о марке автомобиля и личности водителя пока не поступало.

Подобные ДТП во дворах столицы происходят регулярно. По правилам дорожного движения, на придомовой территории максимальная скорость не должна превышать 20 километров в час.

«Рядом клиника находится. Мама с этим ребенком гуляла. Как только его передавили, она побежала за помощью к этой клинике. Выбежали два сотрудника. Она одна из сотрудниц, но она вроде не выбегала. Как я понял, сейчас еще раз подойду. И пришли, увидели тяжелое состояние. Но все равно скорую вызвали», — рассказал очевидец.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Лисичанске двое подростков пострадали в результате прицельного удара ВСУ. В момент атаки ребята катались на велосипедах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.73
-1.53 82.78
-2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:30
«Заставили отдать меня»: встреча с биологической матерью доставила мужчине новую боль
19:00
Синдром Отелло: почему человек ревнует без повода и чем это может закончиться
18:40
Аксенова, Проклова, Варлей и другие: актрисы, которые решились рассказать о сексуальных домогательствах
18:35
В Минцифры подтвердили возобновление доступа к Roblox в России
18:30
Готовь тазик зимой: как пережить плановое отключение горячей воды летом
18:20
В ЮНЕСКО отреагировали на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя»

Сейчас читают

Признает ли Россия итоги выборов в Армении? — комментарий участника гонки
«Я своей судьбой довольна»: о чем говорила Людмила Чурсина в последнем интервью
Тихий закат великой актрисы: последние годы жизни Людмилы Чурсиной
«Вам положена выплата»: какие схемы обмана используют мошенники перед Днем России

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео