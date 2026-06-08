В Лисичанске двое подростков пострадали в результате прицельного удара ВСУ

Пасечник: ВСУ прицельно ударили по двум подросткам в Лисичанске, они в больнице

В Лисичанске (Луганская народная республика, ЛНР) двое подростков были ранены в результате прицельного удара со стороны украинских формирований. Глава региона Леонид Пасечник рассказал в мессенджере «МАКС», что атака произошла в 18:30, мальчики 14 и 15 лет в этот момент катались на велосипедах.

По словам Пасечника, парни незамедлительно получили всю необходимую медицинскую помощь, они госпитализированы в местную больницу. От имени сограждан и от себя лично глава республики пожелал молодым людям скорейшего выздоровления. Он также отметил, что последствия удара зафиксировали представители Следственного комитета (СК) России по ЛНР.

«В светлое время суток, когда дети гуляют и наслаждаются летними каникулами, противник целенаправленно бьет по ним. Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ», — написал Пасечник.

Накануне ребенок пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область. Девочка 12 лет получила ранения глаза, множественные осколочные ранения предплечья и ног. Ее экстренно доставили в детскую областную клиническую больницу. Оперативный штаб также заявио о разрушениях — разбит автомобиль, в двух частных домах вылетели окна, повреждены фасады и заборы.

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