Ушла с площадки и не вернулась: в Петербурге нашли тело трехлетней девочки
Семья погибшей воспитывает пятерых детей с нарушениями слуха и речи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
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В Санкт-Петербурге нашли тело трехлетней девочки
В Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли тело трехлетней девочки, которая пропала с игровой площадки в поселке Саперном. Ребенка обнаружили в лесополосе после поисков, к которым подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Девочка ушла с игровой площадки и направилась в сторону лесного массива. Ребенок был найден в болоте. Предварительно, причиной гибели стало утопление.
По данным источника, семья воспитывает пятерых детей. Все дети в семье имеют нарушения слуха и речи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области пропали два несовершеннолетних брата. Мальчики восьми и 12 лет ушли из дома днем 14 июля и не вернулись.
Позднее детей нашли у бабушки в деревне Коуровка. По предварительной информации, братья самостоятельно отправились в гости к родственнице.
Мобильных телефонов у них с собой не было, поэтому связаться с ними не удавалось. Предположительно, мальчики могли взять с собой пять тысяч рублей.
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