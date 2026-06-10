В Екатеринбурге автобус влетел в толпу людей — есть жертвы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 48 0

Четыре человека погибли, среди них ребенок.

Автобус протаранил толпу пешеходов в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/стрингер

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В Екатеринбурге пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, а затем вылетел на тротуар и протаранил толпу людей. Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в мессенджере МАКС, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Еще четверо пешеходов получили различные травмы, троих из них экстренно госпитализировали в городские больницы.

«Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам», — написал глава региона в личном блоге.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по факту смертельного ДТП уже возбуждено два уголовных дела.

«Возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный водитель в Чите протаранил толпу людей около ночного клуба. На автомобиле BMW он наехал на женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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