Трагедия в Ростове: в ДТП погибла известная мама-байкер Соната

Известная мама-байкер Соната погибла в ДТП в Ростове

В Ростове-на-Дону произошла смертельная авария, жертвой которой стала известная в байкерском сообществе София, выступавшая под псевдонимом Соната. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, ДТП случилось в микрорайоне Стройгородок. Известно, что женщина погибла неподалеку от мемориала «Авиаторам всех поколений». Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. София воспитывала двоих детей. После трагедии ее близкие и друзья организовали сбор помощи для семьи погибшей.

Ранее британский телохранитель Мейсон Хейнс, на протяжении 22 лет обеспечивавший безопасность семьи звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, погиб в дорожной аварии.

Трагедия произошла 4 июля в графстве Гэмпшир, однако информация о гибели охранника появилась лишь некоторое время спустя. Участниками аварии стали два мотоцикла марки Harley-Davidson, кроссовер BMW X3 и автодом LDV Maxus. Полученные Хейнсом травмы оказались смертельными — он скончался непосредственно на месте ДТП.

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