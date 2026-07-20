Трагедия в Ростове: в ДТП погибла известная мама-байкер Соната
Смертельная авария оборвала жизнь женщины, воспитывавшей двоих детей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Известная мама-байкер Соната погибла в ДТП в Ростове
В Ростове-на-Дону произошла смертельная авария, жертвой которой стала известная в байкерском сообществе София, выступавшая под псевдонимом Соната. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.
По имеющимся данным, ДТП случилось в микрорайоне Стройгородок. Известно, что женщина погибла неподалеку от мемориала «Авиаторам всех поколений». Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. София воспитывала двоих детей. После трагедии ее близкие и друзья организовали сбор помощи для семьи погибшей.
Ранее британский телохранитель Мейсон Хейнс, на протяжении 22 лет обеспечивавший безопасность семьи звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, погиб в дорожной аварии.
Трагедия произошла 4 июля в графстве Гэмпшир, однако информация о гибели охранника появилась лишь некоторое время спустя. Участниками аварии стали два мотоцикла марки Harley-Davidson, кроссовер BMW X3 и автодом LDV Maxus. Полученные Хейнсом травмы оказались смертельными — он скончался непосредственно на месте ДТП.
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