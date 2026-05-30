Пьяный водитель в Чите протаранил толпу людей — погибла женщина

Причиной стал конфликт между отдыхающими ночного клуба.

В Чите пьяный водитель BMW протаранил толпу людей возле ночного клуба, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Забайкальскому краю.

Все произошло утром 29 мая на парковке заведения. Мужчина, поссорившись с другими отдыхающими, решил сесть за руль и въехать в них на автомобиле. Под колесами BMW оказалась женщина — от полученных травм она скончалась на месте.

Мужчине уже предъявили обвинение по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.

«Следователи ходатайствуют перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал об аналогичной аварии, произошедшей в итальянском Модене. Там автомобиль на высокой скорости врезался в толпу. В результате ДТП пострадали как минимум десять человек. После аварии водитель попытался скрыться с места происшествия и ранил ножом очевидца, который преградил ему путь.

