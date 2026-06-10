Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в ЛНР
Пострадали мужчина и двое детей.
Фото: © РИА Новости/Таисия Лисковец
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В ЛНР украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю. В транспортном средстве находились три человека: пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 годов рождения. Об этом сообщили в правительстве республики.
«Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения. С серьезными ранениями их оперативно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь», — уточняется в сообщении канала регионального правительства на платформе МАКС.
Кроме того, сообщается о повреждениях частного дома в поселке городского типа Донецкий Кировского округа. Удар БПЛА привел к разрушению кровли и остекления, однако жители строения не пострадали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Севастополя отменили празднование Дня города, которое планировалось на 14 июня. Решение связано с ночной атакой беспилотника по зданию, где экспонировалось полотно Франца Рубо. Удар произошел в 02:48, вызвав сильный пожар, которому присвоили четвертый, наивысший ранг сложности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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