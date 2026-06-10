В Севастополе отменили празднование Дня города после удара БПЛА по панораме

Пожар в музее до сих пор не потушен.
Фото: © РИА Новости
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Власти Севастополя отменили торжества в честь 243-летия города, запланированные на 14 июня, из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщили в Музее обороны Севастополя.
Поводом для такого решения стал ночной удар вражеского беспилотника по зданию, в котором было выставлено полотно Франца Рубо Директор музея Михаил Смородкин рассказал, что атака произошла в 02:48.
Огонь быстро распространился. Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности.
Смородкин подчеркнул, что точную степень разрушений специалисты смогут оценить только после полной ликвидации пламени, но уже сейчас ясно — панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» серьезно пострадала.
Это не первый случай, когда панорама оказывается на грани гибели. В 1942 году она была уничтожена фашистскими захватчиками, но спустя годы ее кропотливо восстановили.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинский беспилотник нанес прицельный удар по кровле музея-панорамы, вызвав масштабный пожар.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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