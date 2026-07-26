В Запорожской области осудили участников атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке

Каждый, кто участвовал в атаке Вооруженных сил Украины на турбазы в Кирилловке Запорожской области, должен понести наказание. Об этом 26 июля заявил министр по молодежной политике региона Егор Логунов.

«Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — цитирует Логунова ТАСС.

Министр подчеркнул, что вести переговоры с Киевом невозможно, а мирная жизнь наступит после победы. Он также призвал молодежь и жителей региона помогать фронту и выразил соболезнования семьям погибших.

Атака ВСУ на турбазу в Кирилловке произошла 25 июля. В результате погибли 12 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что удары по базам с туристами являются методом террористов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил в происшествии украинского офицера Драпатого. В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура по погибшим.

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