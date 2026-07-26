В Запорожской области осудили участников атаки ВСУ на турбазы в Кирилловке

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 101 0

Министр по молодежной политике региона призвал к наказанию виновных и выразил соболезнования семьям погибших.

Реакция Запорожья на атаку турбазы в Кирилловке

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Каждый, кто участвовал в атаке Вооруженных сил Украины на турбазы в Кирилловке Запорожской области, должен понести наказание. Об этом 26 июля заявил министр по молодежной политике региона Егор Логунов.

«Как говорил наш верховный главнокомандующий, напомню, что террористов надо мочить в сортире. Надеюсь, что так произойдет с каждым, кто участвовал в этой атаке по турбазам Кирилловки», — цитирует Логунова ТАСС.

Министр подчеркнул, что вести переговоры с Киевом невозможно, а мирная жизнь наступит после победы. Он также призвал молодежь и жителей региона помогать фронту и выразил соболезнования семьям погибших.

Атака ВСУ на турбазу в Кирилловке произошла 25 июля. В результате погибли 12 человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что удары по базам с туристами являются методом террористов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, а посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил в происшествии украинского офицера Драпатого. В Запорожской области 26 июля объявлено днем траура по погибшим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 июл
Четыре мирных жителя погибли при ударе БПЛА по Горловке
25 июл
Число погибших при атаке ВСУ на турбазы в Кирилловке возросло до 11
25 июл
СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по базам отдыха в Запорожской области
25 июл
Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазам в Запорожской области
25 июл
Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики Wildberries после атак ВСУ
24 июл
Пострадали люди, возбуждено уголовное дело: что известно об атаке БПЛА на Санкт-Петербург
23 июл
В результате удара беспилотника ВСУ в Воронеже погиб трехлетний мальчик
23 июл
Один человек погиб, четверо ранены в результате ночной атаки ВСУ на Крым
23 июл
«Пострадавшие и серьезные последствия»: дроны ВСУ атаковали Воронежскую область
23 июл
Боевики ВСУ ударили по объекту ТЭК в Ульяновской области
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
Ретроградный Сатурн — 138 дней испытаний: что можно и нельзя делать знака...

Последние новости

16:55
Подарок с подвохом? Риелтор предупредила Долину о риске снова потерять жилье
16:40
Путин отметил мужество и преданность моряков ВМФ России
16:30
В Ростовской области число пострадавших от урагана достигло 50 человек
16:20
Путин подчеркнул роль ВМФ в обеспечении национальной безопасности и СВО
16:15
В Санкт-Петербурге открыли бюст адмирала Павла Нахимова
16:05
«Первый раз за многие годы»: этим летом Долина променяет сцену на море

Сейчас читают

Корабль «Союз МС-28» с международным экипажем успешно приземлился в Казахстане
Четыре мирных жителя погибли при ударе БПЛА по Горловке
ВС РФ поразили предприятие по сборке дронов в Киеве
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео