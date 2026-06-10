В центре Екатеринбурга камера зафиксировала момент смертельной аварии

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Момент смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Екатеринбурга зафиксирован на видео, которое опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области. По данным ведомства, в результате аварии погибли четыре человека, включая несовершеннолетнюю девочку.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что среди погибших — две женщины, мужчина и ребенок. Он также сообщил о пострадавших: еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, трое из них доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия работали семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.

По предварительным данным, авария произошла после цепочки столкновений: автобус не уступил дорогу зеленому микроавтобусу, тот резко изменил направление движения, задел легковой автомобиль, после чего транспорт выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. Затем автобус врезался в здание храма Большой Златоуст.

Территория была оперативно оцеплена.

В пресс-службе Следственного комитета России сообщили о возбуждении двух уголовных дел. Первое связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим гибель двух и более лиц, второе — с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и также повлекших смерть.

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