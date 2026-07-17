Заткните детей: пассажирка московского автобуса напала на двух мам

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 62 0

Пострадавшие уже написали заявление в полицию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Женщина напала на двух пассажирок с детьми в московском автобусе

В московском автобусе женщина напала на двух пассажирок с маленькими детьми. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Пострадавшие ехали домой вместе с детьми четырех, трех и полутора лет, которые разговаривали во время поездки. Это не понравилось одной из пассажирок, и она начала требовать, чтобы они замолчали.

Мамы попытались не вступать в спор и прекратить разговор, однако ситуация быстро переросла в конфликт. Женщина начала кричать, оскорблять их и переходить на личности. Тогда пассажирки обратились за помощью к водителю, но он не стал вмешиваться и остался в своей кабине.

Затем агрессивная попутчица ударила одну пассажирку в грудь, а вторую — ногой. Одна из женщин обратилась в травмпункт, где ей поставили диагноз — ушиб.

После произошедшего девушки написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

Примечательно, что нападавшая и сама ехала в автобусе с коляской.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге мужчина избил слабослышащего пенсионера после замечания в автобусе. По словам очевидцев, конфликт произошел на конечной остановке: пассажир отказался выходить из салона и несколько раз ударил пожилого мужчину.

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