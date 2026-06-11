В России хотят запустить новую пенсионную программу с господдержкой

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Проект уже одобрили в правительстве РФ.

Какую новую пенсионную программу создадут для россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В России разрабатывают новую соцпрограмму, направленную на формирование дополнительной пенсии работников. Об этом «Известиям» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Участники рынка работают над установленной пенсионной программой (УПП), деньги в которую будут поступать преимущественно или полностью от работодателей. Ее участником будет автоматически становиться каждый сотрудник при трудоустройстве. УПП будет работать одновременно с программой долгосрочных сбережений (ПДС).

Согласно концепции авторов проекта, работодателя обяжут перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Организация же будет инвестировать их, чтобы защитить от инфляции и приумножения. При достижении пенсионного возраста сотруднику будет выплачиваться соответствующая сумма.

К проекту уже положительно отнеслись Министерство финансов, Министерство труда и Министерство экономического развития, уточнил глава НАПФ. Ассоциация планирует передать готовое предложение в правительство осенью 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что страховую пенсию россиянам будут назначать автоматически.

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