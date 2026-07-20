В России раскрыли график повышения всех социальных выплат

Депутат Бессараб: с 1 августа будут повышены выплаты работающих пенсионеров

В России утвердили ежегодный график индексации социальных выплат. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что страна ежегодно индексирует более 40 видов пособий. Так с 1 января повышается размер выплат, привязанных к минимальному размеру труда (МРОТ). К ним относятся пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Начиная с 1 февраля увеличиваются все социальные выплаты и льготы наравне с пенсиями. В частности, индексируют материнский капитал, а также пособия по инвалидности и нуждаемости.

«Страховая пенсия по старости на следующий год планируется к повышению дважды: с 1 февраля на процент инфляции и с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда», — добавила Бессараб.

Летнее обновление произойдет с 1 августа — будет перерасчет пенсий работающих пенсионеров. С 1 октября вырастут выплаты военнослужащим, их денежное довольствие, а также зарплаты силовиков и госслужащих.

«Какое-то особенное повышение сверх этого графика мы сейчас не обсуждаем», — резюмировала парламентарий.

Как ранее писал 5-tv.ru, пенсионные выплаты могут приостановить из-за долгого неполучения средств. Об этом гласит закон «О страховых пенсиях».

Если гражданин не обращается за пенсией в течение шести месяцев, начисления могут быть остановлены на полгода.

Также приостановка возможна, если инвалид не прошел обязательное переосвидетельствование в установленный срок по результатам медико-социальной экспертизы.

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