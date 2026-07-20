Когда вырастут пенсии и пособия: в Госдуме назвали график индексаций

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 140 0

Повышение выплат будет происходить поэтапно в течение года и затронет разные категории получателей.

График повышения социальных выплат в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Госдуме озвучили график повышения всех социальных выплат в 2026 году

В России ежегодно пересматривают размер более 40 социальных выплат. О том, когда именно будут проходить индексации пенсий, пособий и других мер поддержки, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, первым этапом станет повышение выплат, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда.

«С 1 января будут повышаться выплаты, касающиеся непосредственно заработной платы. Это, например, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам. Такие виды пособий зависят, в том числе, от минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — сообщила депутат в беседе с Lenta.ru.

Бессараб пояснила, что после увеличения МРОТ с начала года автоматически пересматриваются и эти виды пособий. Следующий этап индексации пройдет 1 февраля. В этот день увеличат широкий перечень социальных выплат и льгот, включая материнский капитал, а также различные пособия — по инвалидности и нуждаемости.

Парламентарий добавила, что с 1 августа пройдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Кроме того, Бессараб рассказала, что с 1 октября увеличат пенсии военнослужащих и денежное довольствие этой категории граждан. По ее словам, в этот же период нередко повышается заработная плата работников силовых структур и государственных служащих.

В свою очередь член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил 360.ru, что с 1 февраля 2027 года страховые пенсии проиндексируют в соответствии с уровнем инфляции за 2026 год, а с 1 апреля выплаты дополнительно скорректируют с учетом доходов Социального фонда.

Ранее Светлана Бессараб уточняла, что августовская индексация затронет работающих пенсионеров, которые продолжали трудиться в 2025 году. Как передавал RT, максимальная прибавка составит стоимость трех индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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