Холестерин под вопросом: можно ли есть яйца каждый день

На самом деле яйца можно есть каждый день — но не больше одного

Яйца десятилетиями остаются одним из самых спорных продуктов. Одни считают их идеальным источником белка, другие опасаются холестерина и уверены, что ежедневное употребление может навредить сердцу.

Однако современные рекомендации российских специалистов говорят о том, что для большинства здоровых людей яйца давно перестали считаться продуктом, который нужно жестко ограничивать. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему яйца долго считались вредными

Основные претензии к яйцам всегда были связаны с холестерином. Один желток содержит около 180–200 мг холестерина, поэтому долгое время считалось, что частое употребление яиц повышает риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако за последние годы представления о связи пищевого холестерина и уровня холестерина в крови заметно изменились.

Как отмечают специалисты ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, у большинства людей уровень холестерина в крови зависит не столько от холестерина в продуктах, сколько от особенностей обмена веществ, наследственности, образа жизни и общего рациона.

Что содержится в яйцах

Яйцо считается одним из самых полноценных продуктов по аминокислотному составу. В нем содержатся легкоусвояемый белок, витамины А, D, Е, группы В, а также селен, фосфор, железо и холин. Последний особенно важен для работы нервной системы и головного мозга.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что белок куриного яйца практически полностью усваивается организмом и часто используется как эталон при оценке качества других белковых продуктов. При этом одно яйцо содержит около 70–80 килокалорий, что делает его достаточно питательным продуктом при относительно небольшой калорийности.

Можно ли есть яйца каждый день

Большинство российских диетологов сходятся во мнении, что здоровый человек может включать яйца в ежедневный рацион. В рекомендациях Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи яйца рассматриваются как часть сбалансированного питания наряду с мясом, рыбой, молочными продуктами и бобовыми.

Для большинства людей одно яйцо в день считается безопасным количеством. Более того, некоторые исследования показывают, что умеренное потребление яиц не связано с увеличением риска инфаркта или инсульта у здоровых людей.

Кому стоит соблюдать осторожность

Несмотря на общую безопасность продукта, исключения существуют. Людям с семейной гиперхолестеринемией, тяжелыми нарушениями липидного обмена или некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями количество яиц может рекомендовать лечащий врач индивидуально.

Кроме того, яйца входят в число распространенных пищевых аллергенов. Особенно часто аллергическая реакция встречается у детей раннего возраста. Если после употребления появляются сыпь, зуд, отек или другие симптомы аллергии, необходима консультация специалиста.

Количество или способ приготовления?

Диетологи обращают внимание на то, что влияние на здоровье оказывает не только сам продукт, но и способ его приготовления.

Одно дело — вареное яйцо или омлет без большого количества масла. Другое — ежедневная яичница с беконом, колбасой и жаркой на большом количестве жира.

В этом случае основная проблема связана уже не с яйцами, а с избытком соли, насыщенных жиров и общей калорийностью блюда. Поэтому оценивать влияние яиц на здоровье отдельно от остального рациона не совсем правильно.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют избегать употребления сырых яиц. Даже при соблюдении санитарных норм сохраняется риск заражения сальмонеллезом. Именно поэтому яйца советуют тщательно мыть перед приготовлением и подвергать достаточной термической обработке. Особенно это важно для детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

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