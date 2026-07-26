Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок

Клюквенный сок способен поддержать работу мозга

Клюквенный сок может быть полезен для здоровья мозга. Согласно результатам нового клинического исследования, ежедневное употребление напитка в течение 12 недель демонстрирует улучшение некоторых показателей кратковременной памяти и снижение уровня кортизола у молодых людей. Об этом сообщает портал EatingWell.

В исследовании приняли участие 72 студента в возрасте от 20 до 25 лет. Участников случайным образом разделили на две группы: одна ежедневно получала клюквенный напиток во время завтрака, другая — плацебо. По итогам эксперимента у добровольцев из первой группы зафиксировали улучшение кратковременной и фонологической памяти, а также снижение уровня кортизола — гормона, участвующего в регуляции реакции организма на стресс. При этом ученые не выявили заметных изменений показателей настроения, тревожности или депрессии.

Авторы работы подчеркнули, что клюква богата биологически активными соединениями, которые способны потенциально поддерживать работу нервных клеток. Вместе с тем исследователи отметили, что полученные результаты требуют дальнейшего изучения, чтобы точнее оценить влияние клюквенного сока на когнитивные функции у разных групп населения.

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