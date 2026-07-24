Преграда для холестериновых бляшек: врач раскрыл секрет здорового сердца

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 837 0

Для защиты достаточно всего одного продукта.

Профилактика сердечного приступа какие продукты полезны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Кардиолог Рохас: секрет здорового сердца нашелся в оливковом масле

Использование оливкового масла первого холодного отжима в ежедневном рационе способно значительно повысить защиту организма от сердечного приступа. Об этом рассказало издание Deia со ссылкой на рекомендации известного кардиолога Аурелио Рохаса.

Специалист подчеркнул, что данный продукт обладает уникальными свойствами, которые помогают уменьшить уровень внутреннего воспаления и окислительного стресса.

Масло благотворно влияет на эндотелий — особый клеточный слой, который выступает в роли внутренней облицовки кровеносных сосудов. Благодаря этому в артериях гораздо медленнее и сложнее формируются опасные холестериновые бляшки, способные спровоцировать инфаркт миокарда.

Кроме того, Рохас отметил пользу продукта для поддержания работы мозга. По его словам, регулярное употребление масла снижает вероятность развития нейродегенеративных патологий, включая болезнь Альцгеймера.

Для профилактики серьезных заболеваний человеку не требуется употреблять масло в больших количествах. Доктор заверил, что суточная дозировка может составлять всего около половины столовой ложки.

При этом крайне важно соблюдать правила приема: продукт приносит максимальную пользу, если не подвергается термической обработке. Кардиолог посоветовал добавлять его в уже готовые блюда или салаты в качестве заправки.

Это позволяет сохранить все микроэлементы и активные вещества, необходимые для укрепления сердечной мышцы и сосудов. Подобная корректировка питания является простым и доступным способом долгосрочного сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы.

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