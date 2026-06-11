Для иммунитета и здоровья сердца: чем полезно употребление ананаса

Daily Mail: ананас может поддержать иммунитет и обеспечить организм клетчаткой

Ананас часто называют одним из самых полезных тропических фруктов. Он богат витаминами, антиоксидантами и особым ферментом бромелайном, который делает его уникальным среди других фруктов. Однако именно из-за этого вещества после ананаса многие ощущают покалывание или жжение на языке. Daily Mail рассказало, какую пользу может принести ананас и почему после него иногда возникают неприятные ощущения во рту.

Укрепляет иммунитет

Одним из главных достоинств ананаса считается высокое содержание витамина С. Этот витамин участвует в работе иммунной системы, помогает организму бороться с инфекциями и необходим для выработки коллагена — белка, который отвечает за здоровье кожи, сосудов и суставов.

По данным специалистов, одна порция ананаса способна обеспечить значительную часть суточной потребности в витамине С.

Полезен для пищеварения

Особую ценность представляет бромелайн — фермент, который помогает расщеплять белки.

Именно поэтому ананас нередко рекомендуют употреблять после плотной еды. Считается, что он может способствовать более комфортному пищеварению и уменьшать чувство тяжести после приема пищи.

Кроме того, фрукт содержит клетчатку, необходимую для нормальной работы кишечника.

Может поддерживать здоровье сердца

Ананас богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений.

Некоторые исследования также связывают бромелайн со способностью снижать воспалительные процессы в организме. Хроническое воспаление считается одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом врачи подчеркивают: ананас не является лекарством и не может заменить полноценное лечение или здоровый образ жизни.

Помогает восполнять запас жидкости

Плод примерно на 85% состоит из воды. Поэтому ананас может стать дополнительным источником жидкости в жаркую погоду и помогает поддерживать водный баланс организма.

Почему ананас щиплет язык

Многие замечали, что после нескольких кусочков свежего ананаса во рту появляется покалывание, а иногда даже небольшое жжение.

Причина как раз в бромелайне. Этот фермент способен частично расщеплять белки, из которых состоят поверхностные клетки слизистой оболочки рта. Фактически получается, что ананас начинает «переваривать» ткани во рту быстрее, чем организм успевает их восстановить.

Дополнительную роль играют фруктовые кислоты, которые усиливают раздражение. К счастью, этот эффект временный и обычно проходит самостоятельно.

Кому стоит быть осторожнее

Несмотря на пользу, некоторым людям не стоит злоупотреблять ананасом.

Осторожность рекомендуется соблюдать тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью желудка или повышенной кислотностью. Кислоты, содержащиеся во фрукте, могут усиливать неприятные симптомы.

Также у некоторых людей встречается аллергия на ананас или бромелайн.

Сколько ананаса можно есть

Специалисты считают, что умеренное употребление ананаса в составе разнообразного рациона безопасно для большинства здоровых людей.

Однако из-за высокого содержания кислот и сахаров не стоит превращать его в единственный фрукт в меню.

В целом ананас может стать полезным дополнением к рациону: поддержать иммунитет, обеспечить организм витаминами и клетчаткой, а заодно помочь разнообразить питание. Главное — помнить о чувстве меры и не пугаться легкого покалывания языка после пары сочных ломтиков.

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