Скрытая угроза: число людей с расстройствами питания выросло втрое

Daily Mail: число людей с расстройствами питания выросло втрое

В Великобритании число людей, страдающих от анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения, достигло 3,5 миллиона человек. Об этом сообщило Daily Mail.

Новый анализ, проведенный профильной благотворительной организацией Beat, показал, что текущие показатели в три раза превышают данные 2017 года, когда количество пациентов оценивалось в 1,25 миллиона.

Согласно свежим выводам исследователей, с подобными смертельно опасными состояниями сегодня сталкивается примерно каждый 15-й житель страны в возрасте от 11 лет и старше.

Столь резкий скачок статистики эксперты объясняют не только реальным ростом заболеваемости, но и качественными изменениями в методах сбора информации, а также обновлением диагностических критериев.

Анализ основывался на данных национальных опросов о психическом здоровье детей и взрослых. Представители благотворительного сектора уже обратились к премьер-министру страны с призывом провести экстренные реформы, так как анорексия считается самым летальным психическим расстройством.

Ситуация среди несовершеннолетних вызывает особую тревогу у медицинского сообщества. По сведениям системы здравоохранения, за последнее десятилетие число госпитализаций детей с такими диагнозами взлетело более чем на 500%.

Специалисты связывают эту тенденцию с дефицитом психологической поддержки на ранних стадиях, из-за чего пациенты попадают в больницы уже в критическом состоянии.

Дополнительными факторами влияния называют давление социальных сетей и высокую учебную нагрузку. Взрослым пациентам зачастую приходится ждать начала лечения более месяца, а в отдельных случаях очереди растягиваются на два года.

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