Скрытая угроза: число людей с расстройствами питания выросло втрое

Дарья Орлова
Дарья Орлова 5 0

Масштабы распространения опасных психических патологий оказались значительно выше официальных оценок прошлых лет.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: число людей с расстройствами питания выросло втрое

В Великобритании число людей, страдающих от анорексии, булимии и других расстройств пищевого поведения, достигло 3,5 миллиона человек. Об этом сообщило Daily Mail.

Новый анализ, проведенный профильной благотворительной организацией Beat, показал, что текущие показатели в три раза превышают данные 2017 года, когда количество пациентов оценивалось в 1,25 миллиона.

Согласно свежим выводам исследователей, с подобными смертельно опасными состояниями сегодня сталкивается примерно каждый 15-й житель страны в возрасте от 11 лет и старше.

Столь резкий скачок статистики эксперты объясняют не только реальным ростом заболеваемости, но и качественными изменениями в методах сбора информации, а также обновлением диагностических критериев.

Анализ основывался на данных национальных опросов о психическом здоровье детей и взрослых. Представители благотворительного сектора уже обратились к премьер-министру страны с призывом провести экстренные реформы, так как анорексия считается самым летальным психическим расстройством.

Ситуация среди несовершеннолетних вызывает особую тревогу у медицинского сообщества. По сведениям системы здравоохранения, за последнее десятилетие число госпитализаций детей с такими диагнозами взлетело более чем на 500%.

Специалисты связывают эту тенденцию с дефицитом психологической поддержки на ранних стадиях, из-за чего пациенты попадают в больницы уже в критическом состоянии.

Дополнительными факторами влияния называют давление социальных сетей и высокую учебную нагрузку. Взрослым пациентам зачастую приходится ждать начала лечения более месяца, а в отдельных случаях очереди растягиваются на два года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:34
Богатство по-русски: РФ вошла в пятерку лидеров по росту числа миллионеров
22:22
«Не попутала ли ты?» — Катя Гордон обвинила Иду Галич в лицемерии
21:53
Из-за пожаров Испания потеряла более двух миллионов евро
21:29
Адвокат Лерчек опроверг запрет на ее передвижение по РФ
21:00
Опаснее унитаза: найден самый грязный предмет в общественных местах
20:55
«Приготовили билеты в ад»: Иран пообещал мстить США за каждого погибшего

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Первый тур РПЛ-2026/27: дебют нового ЦСКА и проверка «Спартака»
Внеземной разум: стала известна причина, по которой инопланетян до сих пор не обнаружили
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео