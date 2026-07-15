«Полное неприятие»: Песков о латвийском проекте по запрету русского языка в СМИ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 46 0

Подобный шаг затрагивает права русскоязычного население прибалтийской республики.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова; 5-tv.ru

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Песков: Россия осуждает латвийский проект по запрету русского языка в СМИ

В Кремле раскритиковали решение латвийских властей, связанное с исключением русского языка из национальных СМИ. Позицию российской стороны озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Реакция здесь может быть только осуждение, это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», — отметил официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков также подчеркнул, что считает такую линию поведения властей Латвии не новым явлением. По его мнению, негативное отношение к русскому языку и русскоязычным жителям в стране наблюдается уже длительное время.

«Это их постоянная характеристика, и здесь можно только выразить полное неприятие», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство Латвии поддержало законопроект, предусматривающий полный запрет на ввоз ряда товаров российского и белорусского происхождения. Согласно документу, ограничения могут распространиться на книги, периодические издания, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежду и обувь. При этом окончательный перечень продукции будет утвержден отдельным решением кабинета министров. Для вступления документа в силу его еще должен одобрить Сейм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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