Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Глава ЦБ пропускает второе крупное мероприятие за неделю.

Набиуллина пропустит конференцию НАУФОР из-за больничного

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Эльвира Набиуллина не сможет присутствовать на конференции «Российский фондовый рынок», которую 9 июня проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа „Российский фондовый рынок“ 9 июня, так как все еще находится на больничном», — рассказал регулятор ТАСС.

В Центробанке не стали приводить других подробностей о состоянии руководителя. Это уже второе публичное мероприятие, которое глава ЦБ вынуждена пропустить по состоянию здоровья.

Ранее, 4 июня, она не появилась на Петербургском международном экономическом форуме, где должна была участвовать в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Тогда пресс-служба также сослалась на болезнь.

Конференция НАУФОР является одной из ключевых площадок для обсуждения векторов развития российского фондового рынка, и традиционно на ней ожидались комментарии регулятора.

Ранее 5-tv.ru писал, что на ПМЭФ обсудили будущее экономики России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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