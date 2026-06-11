«Мы одинаковые»: Зеленский вступился за ЛГБТ*

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 66 0

Он отметил, что представители сообщества не должны подвергаться притеснениям.

Как Зеленский относится к ЛГБТ*

Фото: www.globallookpress.com/Frank Gunn

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Глава киевского режима Владимир Зеленский поддержал ЛГБТ*

Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил в поддержку ЛГБТ*. Во время своего выступления он заявил, что представители сообщества должны обладать теми же правами, что и все остальные жители.

«Мы одинаковые. У нас одинаковые права, несмотря на предрассудки людей из XV века», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима уже не в первый раз высказывается на эту тему. В 2024 году Владимир Зеленский обещал подписать законопроект, который даст ЛГБТ-парам возможность официально регистрировать свои отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди обнародованных документов по делу скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено сгенерированное нейросетью изображение. На этом фото Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон были изображены лежащими в одной постели без одежды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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