«Хотим закончить»: Зеленский заявил, что готов подписать соглашение с РФ в США

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 262 0

По его словам, все зависит якобы от президента США Дональда Трампа.

Готов ли Зеленский закончить войну

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

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Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов подписать мирное соглашение с Россией в США. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер.

«Да, я готов. Я всегда говорил президенту Трампу, что готов приехать в Соединенные Штаты — в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго. Это зависит от президента Трампа», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о том, мог бы он подписать мирное соглашение с Россией в США.

Он также выступил с утверждением, что Киев стремится завершить конфликт, однако считает поддержку Вашингтона ключевым условием.

«Прежде всего, мы хотим закончить эту войну. Во-вторых, думаю, для нас это будет трудно сделать без Соединенных Штатов. В-третьих, если бы американцы нам не помогали, мы были бы недостаточно сильны, чтобы иметь весомый голос на любых переговорах. Это очень важно», — заявил глава киевского режима.

По словам Зеленского, за последние месяцы его отношения с президентом США Дональдом Трампом «стали лучше». Он отметил, что между ними состоялось несколько контактов, которые были «позитивными и очень продуктивными».

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены Киевом. Президент РФ также отмечал, что урегулирование должно учитывать устранение первопричин конфликта.

Кроме того, Путин приглашал Владимира Зеленского приехать в Москву для проведения прямых переговоров на высшем уровне. Глава киевского режима отказался. В минувшем мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что приглашение остается в силе, вопрос — в готовности и желании украинской стороны.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал: легитимность Владимира Зеленского как президента Украины «стоит под серьезным вопросом с точки зрения права». Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что госсекретарь США Марко Рубио считает Штаты единственной страной, способной содействовать завершению конфликта на Украине.

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