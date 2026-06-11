ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 25 0

В городе продолжаются бои, в том числе в районе металлургического завода.

ВС РФ установили контроль восточной части Константиновки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР и продвинулись к северо-восточным окраинам города. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в канале в мессенджере МАКС.

«В городе Константиновка штурмовые подразделения „Южной“ группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины», — говорится в публикации ведомства.

По данным ведомства, боевые действия продолжаются в юго-западных районах населенного пункта, а также на территории Константиновского металлургического завода. Также российские штурмовые группы продвигаются в микрорайоне Новоселовка.

Кроме того, в освобожденных районах города ведется поиск и уничтожение разрозненных групп украинских военнослужащих, оставшихся после отступления основных сил противника.

Ранее, 6 июня, Минобороны сообщало об освобождении населенного пункта Шевченко в Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР

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