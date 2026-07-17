В Раду внесли законопроект об увеличении штрафов за языковые нарушения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Инициатива затрагивает сразу несколько сфер и предусматривает заметное ужесточение действующих норм.

В Раде предложили увеличить штрафы за языковые нарушения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

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В Верховную раду Украины внесли законопроект об увеличении штрафов за нарушение языкового законодательства, а также о новых ограничениях на использование русского языка. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Документ № 15412 предусматривает повышение штрафов с нынешних 3400–5800 гривен (5984-10208 рублей. — Прим. ред.) до 6800-17 000 гривен (11 968-29 920 рублей). За повторное нарушение предлагается установить взыскание в размере до 25 500 гривен (44 880 рублей).

Законопроект, в частности, предлагает запретить использование русского языка в образовательном процессе учреждений внешкольного образования. Также авторы инициативы предлагают ограничить публичное исполнение, показ и демонстрацию произведений на русском языке, включая фонограммы, видеограммы и музыкальные клипы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Латвии рассматривают меры по сокращению использования русского языка в медиапространстве. Комиссия Сейма страны одобрила ограничения на долю русскоязычного контента в изданиях, которая сейчас составляет 2,5%. Также власти обсуждают возможность полного отказа от русского языка в государственных СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такая политика нарушает права русскоязычных жителей страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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