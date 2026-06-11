Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 42 0

Время и место заключения соглашения будут объявлены позднее.

Когда Трамп снимет морскую блокаду с Ирана

Фото: Reuters/Stringer

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США сохранят морскую блокаду портов Ирана до тех пор, пока не будет заключено соглашение. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети.

«Морская блокада останется в полной силе до завершения данной сделки (с Ираном. — Прим. ред.) — время и место подписания будут объявлены в ближайшее время», — написал он в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран, запланированные в ночь на 12 июня. Президент США заявлял, что значительная часть оборонного потенциала исламской республики уже уничтожена, включая военно-морские силы, авиацию, радары и системы ПВО.

Однако позже американский лидер отменил точечные удары по Ирану. По словам главы Белого дома, поводом для этого послужили результативные переговоры с высшим руководством исламской республики, во время которых удалось согласовать ключевые положения будущей сделки.

Трамп отметил, что грядущие договоренности уже получили одобрение со стороны ключевых государств Ближнего Востока, включая Израиль, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Египет и другие страны.

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Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки

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