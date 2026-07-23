Иран атаковал склады боеприпасов и топливные резервуары США в Кувейте

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 95 0

Атака стала 23-м этапом операции «Молния».

Иран ударил по объектам США в Кувейте

Фото: www.globallookpress.com/Asad

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Тема:
Война в Иране

Иран нанес удары по военным объектам США на территории Кувейта. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

Там отметили, что атака произошла как ответ на продолжающуюся агрессию и наглость противника. Также в СМИ уточнили, что эти действия стали 23-м этапом операции, которая называется «Молния».

«Нанесли массированные удары беспилотниками по местонахождению складов боеприпасов и материально-технического обеспечения армии США <…> на базе Доха, топливным резервуарам на базе „Али аль-Салем“ и складу боеприпасов в лагере „Арифджан“ в Кувейте», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 12-ю ночь подряд американские военные наносят серию ударов по военным объектам Ирана. Среди пораженных целей: склады с ракетами и беспилотниками, пункты береговой разведки и системы ПВО. Также были атакованы морские объекты исламской республики.

Целью Соединенных Штатов является ослабление Ирана, чтобы их военные не могли нападать на торговые суда и моряков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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