Мужчина спародировал Трампа за его спиной на митинге и стал звездой соцсетей

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Ролик завирусился в интернете.

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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События на Ближнем Востоке повлияли еще на один показатель. Секретная служба США, занимающаяся охраной высших государственных лиц, опубликовала отчет, в котором говорится о рекордно высоком уровне угрозы Трампу. Якобы телохранители президента еще никогда не сталкивались с такими проблемами, а главное — с таким количеством задержанных, которые могли причинить вред охраняемому лицу.

Конечно, можно было бы поверить в рассказ о том, как много и хорошо работают самые лучшие охранники в Америке. Но если даже не вспоминать многочисленные скандалы с ними и покушения на президента, то свежие кадры, снятые накануне во время выступления Трампа, красноречивы.

Прямо за спиной самого охраняемого лица Америки посадили человека, который пародирует мимику и жесты Трампа. Его действия явно никто не контролирует, как отбирали статистов для этой съемки, непонятно. И это очень наглядный пример отвратительной работы Секретной службы, подпускающей к президенту кого угодно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что администрация президента США Дональда Трампа, по информации американских журналистов, рассматривает возможность проведения новой военной операции. На этот раз — на территории Мали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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