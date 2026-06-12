Женатый Охлобыстин расцеловал шею и плечи Кристины Асмус

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 38 0

Артистка в ответ засмеялась и призналась актеру в любви.

В каких отношениях Охлобыстин и Асмус

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российский актер Иван Охлобыстин расцеловал актрису Кристину Асмус на премьере фильма «Холоп-3». Видео с мероприятия опубликовало издание Super.

Артист подошел к Асмус сзади, когда она общалась с журналистами, и несколько раз чувственно и быстро поцеловал ее в открытые плечи и шею. Кристина была не против и отреагировала счастливым смехом, а когда Охлобыстин ушел, выкрикнула вслед «я тебя люблю».

На этом же мероприятии актер рассказал о путешествиях по России со своей женой. По словам звезды, они с супругой вместе ходят на массаж и пьют коньяк — Охлобыстин даже в шутку назвал избранницу «верным собутыльником».

Ивана и Кристину связывает общий опыт съемок в знаменитом сериале «Интерны». Теперь они снова работали вместе в очередном проекте. Ранее 5-tv.ru публиковал фоторепортаж с красной дорожки премьеры картины «Холоп‑3». Вместе с Асмус и Охлобыстиным в роли в фильме исполнили актеры Павел Прилучный и Милош Бикович.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:36
В Госдуме назвали крайний срок, до которого надо оплатить услуги ЖКХ за май
10:27
Жители России смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из шести планет
10:16
«Это сделало меня сильнее»: Тутберидзе о жизни матери-одиночки
10:01
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России
10:00
Когда забота душит: как родители портят отношения со взрослыми детьми
9:49
Окровавленная Бузова вышла на связь после новостей о госпитализации

Сейчас читают

Ольга Бузова экстренно госпитализирована в Москве
Певец Серж выпустил поздравительный клип ко Дню России
Старшая дочь короля Таиланда умерла после почти четырех лет комы
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео