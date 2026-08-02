Нет вакцины и лечения: заражение смертельно опасным вирусом зафиксировали в США

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 91 0

Он передается через укусы клещей.

Что известно о вирусе Бурбон в США — сколько смертей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом Бурбон

На северо-востоке США растет угроза распространения нового заболевания: в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом Бурбон, против которого пока не существует вакцины или специального лечения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Вирус передается через укусы агрессивного собачьего клеща, который распространен в 20 штатах США.

Как отметил в разговоре с журналистами профессор Луис Маркос из организации Stony Brook Medicine, ситуация осложняется высокой численностью переносчиков.

Своим названием вирус обязан округу Бурбон в Канзасе, где его впервые обнаружили в 2014 году. За все время официально зафиксировали лишь шесть случаев заражения, два из них закончились летальным исходом.

Специалисты допускают, что реальное число заболевших может быть выше из-за сложности диагностики: симптомы — высокая температура, сыпь, тошнота и ломота в теле. Такие признаки практически невозможно отличить от других клещевых инфекций, а специальных анализов для выявления вируса Бурбон пока не существует.

Ранее в ООН заявили, что мир столкнется с эпидемией ВИЧ, если сократится финансирование борьбы с ним. Отмечается, что объем поступающих средств за несколько лет упал на 18%.

Последствия уже заметны — в 2025 году зафиксировано 1,2 миллиона новых случаев заражения ВИЧ и 570 тысяч смертей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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