Кабан не пройдет: Финляндия закрыла проход для зверей на границе с РФ

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 60 0

Очаг опасного заболевания выявили среди животных в восточной части страны.

Почему Финляндия закрыла границу с Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Финляндия закрыла проход для зверей на границе с Россией

Финляндия закрыла проход для диких животных на границе с Россией из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщил телерадиовещатель Yle, ссылаясь на пограничную охрану республики.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии временно закрыла охотничьи ворота на восточном пограничном пункте из-за африканской чумы свиней», — говорится в сообщении.

Лабораторные тесты подтвердили наличие АЧС у дикого кабана в районе Виролахти в регионе Кюменлааксо, уточнили журналисты.

Отмечается, что вирус не представляет опасности для человека, однако наносит серьезный ущерб сельскому хозяйству, поскольку не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных.

Учитывая, что с начала года случаи заражения фиксировались в ряде стран Европы и Азии, в том числе в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии и Японии, финские власти решили прибегнуть к жестким карантинным мерам, чтобы сдержать распространение вируса, писало накануне агентство Reuters.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Германии за прошедший год убили почти три тысячи диких кабанов, мясо которых было заражено радиоактивным цезием-137.

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