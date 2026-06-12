«Так и будет!» — Путин заявил о ежедневном продвижении в зоне СВО

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 29 0

Несмотря на то, что процесс идет не так быстро, как хотелось бы.

Как Путин комментирует успехи на СВО

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Путин заявил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО

Российские войска постепенно продвигаются вперед в зоне проведения специальной военной операции, устанавливая контроль над новыми территориями. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими.

По словам главы государства, российская армия стремится работать на опережение и быть на шаг впереди противника, что регулярно приносит успехи. Путин признал, что процесс идет, возможно, не так быстро, как этого бы хотелось, но наступление не прекращается ни на один день.

«Каждый день постепенно, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет нашим недругам. Не воюйте с Россией! Никогда», — сказал президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Приют в ДНР. Контроль над поселком установили в результате операций группировки войск «Центр». За неделю на этом направлении были уничтожены формирования нескольких украинских бригад, а потери противника составили более 2135 боевиков.

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