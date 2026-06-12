Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Приют в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Приют перешел под контроль российских сил в течение минувших суток в результате действий подразделений группировки войск «Центр».

За неделю на этом направлении были поражены формирования нескольких механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной и воздушно-десантной бригад ВСУ, а также бригады беспилотных систем, штурмовых полков, подразделений морской пехоты украинских боевиков.

Потери противника в зоне ответственности группировки «Центр» составили более 2135 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, 17 боевых бронированных машин, 59 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, ВС РФ установили контроль над восточной частью Константиновки в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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