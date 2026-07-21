Российские военные освободили населенный пункт Волоховское в Харьковской области
Об успехах нашей армии рассказали в Минобороны РФ.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом 21 июля сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий. В Минобороны подчеркнули, что операция стала частью продолжающихся боевых действий на данном направлении.
Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также бригаде территориальной обороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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