Российские военные освободили населенный пункт Волоховское в Харьковской области

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 144 0

Об успехах нашей армии рассказали в Минобороны РФ.

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом 21 июля сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, населенный пункт перешел под контроль подразделений группировки войск «Север» в результате активных наступательных действий. В Минобороны подчеркнули, что операция стала частью продолжающихся боевых действий на данном направлении.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины, а также бригаде территориальной обороны. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Черноглазовка, Новоалександровка, Рубежное и Черное Харьковской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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