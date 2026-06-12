Новое лицо за полтора миллиона рублей? Хирург оценил преображение Киркорова

Хирург Свиридов: Киркоров мог потратил на новое лицо 1,5 миллиона рублей

Народный артист России Филипп Киркоров мог потратить до полутора миллиона рублей на коррекцию лица. Такое предположение в разговоре с KP.RU сделал пластический хирург Сергей Свиридов.

Специалист считает, что наиболее заметные перемены коснулись носа артиста. По его словам, он стал уже, аккуратнее и визуально короче, что может говорить о проведенной ринопластике. Эксперт подчеркнул, что именно эта часть лица сильнее всего влияет на восприятие внешности человека.

Кроме того, Свиридов обратил внимание на изменившийся профиль Киркорова. По его мнению, подбородок певца стал более выраженным и четким. Такой эффект может быть достигнут как с помощью филлеров, так и благодаря ментопластике.

Не остались без внимания и скулы артиста. Хирург отметил, что они выглядят более объемными. По его словам, подобный результат обычно достигается за счет липофилинга или инъекционных методик, которые делают черты лица выразительнее.

Эксперт считает, что главная задача пластических вмешательств была выполнена — певец выглядит заметно моложе и свежее. При этом некоторые черты, которые раньше придавали ему брутальность, стали менее выраженными.

«Если речь идет о специалисте такого уровня, которого мог выбрать Киркоров, то общий бюджет вполне может составлять от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей», — поделился мнением специалист.

По оценке хирурга, реабилитация еще продолжается. Он полагает, что окончательное формирование тканей после подобных операций может занять до восьми месяцев, поэтому внешность артиста в ближайшее время еще может немного измениться.

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