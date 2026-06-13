Сын артиста Андрея Григорьева-Апполонова окончил школу

У артиста Андрея Григорьева-Апполонова, известного по группе «Иванушки International», произошло семейное событие. Его младший сын Артемий завершил обучение в школе. Артист сообщил об этом в своих социальных сетях, выложив снимок 18-летнего наследника.

На опубликованном кадре подросток позирует с дипломом. В подписи к фотографии музыкант обратился к сыну с поздравлением. Григорьев-Апполонов отметил, что для Артемия начинается новый жизненный этап, и пожелал ему долгого творческого пути.

Фото: Instagram*/apollonov_ag

«Ура! Свершилось! Артемий закончил школу! Поздравляю, сынок! Теперь у тебя впереди долгий, интересный, творческий путь! Люблю тебя, горжусь и желаю новых свершений!» — написал певец.

Артемий появился на свет в браке Андрея и Марии Банковой. Пара прожила вместе много лет, но в 2019 году супруги официально развелись. У бывших мужа и жены двое сыновей — 22-летний Иван и только что окончивший школу Артемий.

Несмотря на то что оба мальчика росли в семье известного артиста, они не пошли по его стопам. Ни один из братьев не связал жизнь с шоу-бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Алсу окончила престижную частную школу и теперь готовится к учебе в университете.

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