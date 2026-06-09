Таинственный спутник: 18-летняя дочь Алсу показала фото с кавалером

18-летняя дочь Алсу показала фото с привлекательным кавалером

Фотографии дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой с выпускного вечера породили множество слухов о переменах в ее личной жизни. О возможном романе девушки пишет портал 7Дней.ру.

Известно, что Микелла окончила престижную американскую частную школу The Hun School of Princeton. С этим событием ее поздравила мать — в своем блоге она отметила, что гордится дочерью. Теперь 18-летняя девушка продолжит свою учебу в Университет штата Огайо.

Накануне девушка на своей странице в социальной сети опубликовала фотографии с торжественного мероприятия. Микелла отметила свой выпускной без близких родственников, однако на нескольких снимках ее сопровождает неизвестный, но высокий и привлекательный молодой человек.

текст. Instagram*/ mikellaabramova

Поскольку Абрамова не раскрыла личность парня, в интернете стали распространяться слухи о том, что девушка влюбилась.

Микелла — дочь Алсу и предпринимателя Яна Абрамова. В 2024 году родители официально развелись, но сохранили опеку над тремя детьми. Кроме Микеллы, у Алсу также есть дочь Сафина и сын Рафаэль.

Ранее Алсу рассказала, как расставание с Яном изменило ее жизнь.

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