В бассейне Воронежа едва не утонула трехлетняя девочка: сотрудники бездействовали

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 93 0

Гости загородного комплекта примерно полчаса пытались привести в чувства ребенка до приезда врачей, тогда как работники учреждения даже не встретили скорую помощь.

Что известно о ситуации с ребенком в бассейне Воронежа

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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В Воронеже гости комплекса своими силами спасали ребенка от утопления в бассейне

Маленькая девочка едва не утонула в бассейне из-за халатности сотрудников загородного комплекса Jani Resort в Воронежской области. По словам очевидцев, пока ребенок находился в критическом состоянии, помощь ей оказывали отдыхающие, а работников учреждения рядом не оказалось. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в развлекательном комплексе Jani Resort. Девочка, которой на вид около трех лет, начала тонуть в бассейне. Очевидцы утверждали, что в этот момент поблизости не было ни спасателей, ни персонала, поэтому вызволять ребенка и оказывать первую помощь пришлось гостям.

Один из очевидцев рассказал, что рядом с местом происшествия находился аниматор, но он не прервал свою программу и вообще не отреагировал на случившееся.

«В 15 метрах от места находился аниматор, который продолжал вести шоу и не реагировал на ситуацию», — рассказал очевидец 5-tv.ru.

По словам свидетелей, отдыхающие примерно полчаса пытались привести в чувства ребенка до приезда врачей. Они добавили, что сотрудники комплекса даже не встретили скорую помощь, из-за чего водитель не сразу понял, куда нужно заезжать.

В итоге ребенка гости были вынуждены нести к медикам самостоятельно, используя для этого шезлонг. Уже посиневшую девочку передали врачам. Пострадавшую доставили в реанимацию, после чего подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, девочка впала в кому после тренировки в бассейне в Москве. Известно, что очевидцы вытащили школьницу из воды и провели необходимые реанимационные мероприятия.

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