Начала тонуть: девочка впала в кому на тренировке в бассейне в Москве

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Во время занятия ребенку стало плохо. Школьница начала захлебываться.

Почему ребенок впал в кому на тренировке в бассейне в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В московском бассейне девочка 12 лет впала в кому после того, как едва не утонула. Это произошло на территории одной из столичных гостиниц. Данные передал источник 5-tv.ru.

По имеющейся информации, школьница приехала в столицу из Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях. Во время тренировки в бассейне ребенку стало плохо, после чего она начала тонуть и захлебываться.

Очевидцы вытащили девочку из воды и провели реанимационные мероприятия. Затем школьницу доставили в больницу, где она находится под наблюдением врачей. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как писал 5-tv.ru ранее, в Казани следственные органы возбудили уголовное дело после инцидента в детском саду Вахитовского района города 20 февраля. Там тренер, по данным следствия, применил силу к ребенку во время занятия в бассейне. Мужчина нанес удар мальчику по голове предметом, который был похож на доску для плавания. Проверка проводилась по статьям о халатности и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

