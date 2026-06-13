«Синдром пионера»: в МВД объяснили, как мошенники вербуют подростков

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Желание приносить пользу может сыграть с детьми злую шутку и привести к серьезным последствиям.

Как мошенники вовлекают подростков в преступления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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МВД: «Синдром пионера» помогает вовлекать подростков в преступления

Подростки нередко становятся жертвами манипуляций дистанционных мошенников из-за стремления помогать государству и правоохранительным органам. Об этом в беседе с ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

По его словам, в полиции для описания такого явления используют термин «синдром пионера». Васенин пояснил, что во время работы с несовершеннолетними, вовлеченными в преступления, часто выясняется: речь идет о детях из благополучных семей, которые получили хорошее воспитание и отличаются патриотическими взглядами.

Васенин отметил, что, когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и сообщают о якобы важном задании, у подростка возникает желание помочь.

«И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — подчеркнул начальник пресс-службы.

По мнению представителя МВД, в подобных ситуациях особенно важна роль взрослых — родителей, родственников, педагогов, тренеров и других авторитетных людей, которые способны вовремя заметить тревожные сигналы.

Васенин также сообщил, что в этом году столичная полиция уделяет особое внимание профилактической работе с несовершеннолетними. Он предупредил, что участие в серьезных преступлениях может обернуться для подростка длительным лишением свободы и фактически перечеркнуть его будущее еще до завершения учебы и полноценного взросления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей. Он указал, что зачастую детей втягивают в криминальную среду намеренно, 45% подростков совершают преступления в групповых формах соучастия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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