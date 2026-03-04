Путин назвал борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей

Путин: Борьба с подростковой преступностью — общенациональная задача

Борьба с подростковой преступностью является общенациональной задачей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания Коллегии МВД РФ по итогам 2025 года.

«По итогам 2025 года впервые за длительное время наметился, к сожалению, рост подростковой преступности. При этом доля тяжких и особо тяжких составов среди таких преступлений превысила 40%», — подчеркнул глава государства.

По словам российского лидера, ситуация требует оперативного и адекватного реагирования. Владимир Путин также указал, что зачастую детей втягивают в криминальную среду намеренно, 45% подростков совершают преступления в групповых формах соучастия. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки выявлять и привлекать к ответственности преступников.

Также президент отметил, что особенно тревожны случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах и общественных местах.

«Подростков, в том числе с проблемами в семьях, важно вовлекать в волонтерское движение, в занятия спортом, в работу молодежных общественных объединений, делать все, чтобы помочь ребятам не допустить трагическую ошибку, найти себя в жизни, преодолеть трудности, реализовать свой талант», — указал российский лидер.

Ранее также сообщалось о том, что в 2025 году на территории всех федеральных округов Российской Федерации было зафиксировано снижение общего количества преступлений. Кроме того, Владимир Путин акцентировал внимание на том, что за отчетный период сотрудникам органов внутренних дел удалось добиться существенного уменьшения числа рецидивных преступлений. Характеризуя деятельность министерства, политик назвал достигнутые в 2025 году результаты «объективно положительными».

Отдельно глава государства отметил высокий профессионализм подразделений, которые отвечали за общественную безопасность в ходе проведения крупнейших международных и государственных мероприятий.

